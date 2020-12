Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Versammlung

SuhlSuhl (ots)

Am Montag, dem 28. Dezember, fand in Suhl ab 18:00 Uhr eine angemeldete Versammlung unter dem Motto "Corona, politischer Virus?" statt. An dem Aufzug durch die Innenstadt nahmen ca 55 Personen teil. Die Versammlung wurde durch Polizeikräfte abgesichert und konnte ohne Störungen durchgeführt werden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Suhl

Inspektionsdienst Suhl

Telefon: 03681 369 0

E-Mail: id.sf.id.suhl@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell