Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Auto brannte

MeiningenMeiningen (ots)

Aus bislang ungeklärter Ursache brannte Sonntagnacht gegen 2:45 Uhr ein Toyota, der in der Straße "Am Haselbusch" in Meiningen abgestellt war. Das seit Ende November abgemeldete Fahrzeug hatte noch einen Wert von ca. 600 Euro. Die Kameraden der Feuerwehr löschten die Flammen und die Polizei ermittelt zur Brandursache.

