Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Finnhütte aufgebrochen

SchmiedefeldSchmiedefeld (ots)

Unbekannte Täter brachen in der Zeit vom 20.12.2020, 15:00 Uhr, bis Samstagnachmittag die Finnhütte "Am Ski-Lift" in Schmiedefeld auf. Ob etwas entwendet wurde ist noch nicht bekannt, ebenso wenig die Höhe des entstandenen Sachschadens. Zeugen, die Hinweise zum Täter geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03681 369-225 bei der Polizei in Suhl zu melden.

