Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: geklärte Unfallflucht

SuhlSuhl (ots)

Am 23.12.2020 befuhr ein Fahrzeugführer in Schmalkalden mit seinem Pkw Opel Corsa die Allendestraße und kolliderte gegen 12:00 Uhr mit einem abgeparkten Pkw. Der 69jährige Fahrzeugführer stieg kurz aus, sah sich den Schaden an und verschwand anschließend, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Ein aufmerksamer Zeuge hatte den Vorfall allerdings beobachtet und übergab dem Halter des beschädigten Fahrzeugs im Anschluß einen Zettel, auf dem das amtliche Kennzeichen des Verursacherfahrzeugs vermerkt war. Durch die Polizeibeamten wurde im Nachgang der Verursacher an seiner Wohnanschrift in Wernshausen aufgesucht und namentlich bekannt gemacht.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Suhl

Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen

Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen

Telefon: 03693-591-0

E-Mail: sf.pi.meiningen@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell