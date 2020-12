Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Diebstahl aus Kellerraum

SuhlSuhl (ots)

In der Zeit vom 23.12.2020 bis zum Morgen des 25.12.2020 drangen unbekannte Täter in einen Keller in Meiningen, Templerweg ein und entwendeten aus diesem einen Fahrradanhänger im Wert von ca 120 Euro. Der Anhänger ist mit auffälligen Reflektorstreifen an den Seiten beklebt.

