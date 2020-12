Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Sachbeschädigung

Zella-MehlisZella-Mehlis (ots)

Am Donnerstag, den 24.12.2020, gegen 06.30 Uhr wurde in Zella-Mehlis, in der Magnus-Poser-Straße ein beschädigter Stromkasten festgestellt. Der Kasten wurde vermutlich in der vorangegangenen Nacht durch unbekannte Täter beschädigt. Hinweise zur Tat nimmt der Inspektionsdienst Suhl unter 03681-369225 entgegen.

