Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Geldbörse geklaut

SchleusingenSchleusingen (ots)

Ein bislang unbekannter Täter entwendete am 17.12.2020 gegen 16:10 Uhr eine Geldbörse samt Inhalt aus einer Umhängetasche einer Frau, die in einem Lebensmittelmarkt in der Jägerhausstraße in Schleusingen einkaufen war. Die EC-Karte der Geschädigten wurde nach der Tat für eine Zahlung von über 200 Euro verwendet. Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise zum Dieb geben können. Bitte melden Sie sich unter der Telefonnummer 03685 778-0 bei der Polizeiinspektion Hildburghausen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Suhl

Pressestelle

Julia Kohl

Telefon: 03681 32 1503

E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell