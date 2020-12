Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Kennzeichen nach Unfall notiert

HinternahHinternah (ots)

Ein bislang unbekannter Fahrer eines Kleintransporters der Marke "Peugeot" fuhr Dienstagnachmittag gegen 15:40 Uhr rückwärts in der "Alten Hauptstraße" in Hinternah. Dabei stieß er an einen geparkten VW. Nach dem Anstoß fuhr der Unfallverursacher davon, ohne sich um die Regulierung des Sachschadens zu kümmern. Ein Zeuge konnte sich das Kennzeichen notieren und der Polizei übermitteln. Die Ermittlungen dauern an.

