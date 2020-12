Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Vandalismus

SchmalkaldenSchmalkalden (ots)

Ein bislang unbekannter Täter machte sich in der Zeit vom 06.12.2020, 21:00 Uhr, bis 20.12.2020, 20:00 Uhr, am Außenbereich eines leerstehenden Gebäudes in der Straße "Wolfsberg" in Schmalkalden zu schaffen. Er beschädigte vier Lampen einer Bühne und zerstörte die Plane und die Tür eines Pavillons. Zudem brach der Vandale die Eingangstür zum Gewölbe- und zum Bierkeller auf. Entwendet wurde nichts, jedoch entstand ein Sachschaden von ca. 1.000 Euro.

