Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Spuren gefolgt und Verursacher gefunden

HildburghausenHildburghausen (ots)

Ein Audi-Fahrer befuhr Sonntagmorgen die Wilhelm-Rathke-Straße in Hildburghausen und stieß dort an den geparkten VW einer 28-jährigen Frau. Der Mann der VW-Fahrerin konnte den Unfallverursacher aufgrund auslaufender Kühlerflüssigkeit bis zur Kreuzung zur Waldstraße verfolgen. Dort endete seine Verfolgung jedoch, denn es stand nur der geparkte Unfallwagen da und von dem Autofahrer war weit und breit keine Spur zu sehen. Der 37-Jährige informierte die Polizei und als die Beamten eintrafen, kam eine Frau auf diese zu, die unvermittelt angab, gefahren zu sein. Die Ermittlungen zeigten allerdings ein anderes Bild. Die erneute Befragung brachte als Fahrer einen Bekannten der Frau zu Tage, der im Verdacht steht, keine gültige Fahrerlaubnis zu haben. Die Ermittlungen dauern an.

