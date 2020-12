Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Bei Rot über die Ampel

ThemarThemar (ots)

Am Freitagvormittag ereignete sich in Themar im Kreuzungsbereich Leninstraße (B 89) - Bahnhofstraße ein Verkehrsunfall mit zwei Personenkraftwagen. Ein 48-jähriger Skodafahrer fuhr trotz rotem Lichtzeichen in den Kreuzungsbereich ein und kollidierte mit einem aus Richtung Hildburghausen kommenden Golf. Der 21-jährige Golffahrer und der 48-jährige Skodafahrer blieben glücklicher Weise unverletzt. Die beiden Fahrzeuge waren jedoch nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Gegen den Skodafahrer wurde ein Bußgeldverfahren eingeleitet.

