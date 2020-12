LPI-SHL: Langfinger auf Streifzug durch Meiningens Discounter

Landespolizeiinspektion Suhl

Am Freitag in den Nachmittagsstunden befand sich eine Frau aus Meiningen zum Einkaufen in einem Discounter in der Leipziger Straße. Während sie sich nach Waren umschaute wurde aus ihrem Stoffbeutel durch einen unbekannten Täter ihr Portemonnaie entwendet. Zeugen, welche den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise auf den Täter geben können werden gebeten sich bei der PI Schmalkalden-Meiningen zu melden.

Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen

