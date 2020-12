Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Diebstahl von Kennzeichen

HämbachHämbach (ots)

In der Nacht zum Freitag wurden in der Mühlheimer Straße in Hämbach gleich von zwei Fahrzeugen jeweils beide Kennzeichen entwendet. Es handelt sich um die Kennzeichen WAK-TE 265 und WAK-AS 253.

