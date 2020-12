Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Vorfahrt missachtet

WaldfischWaldfisch (ots)

Die Vorfahrt nicht beachtet hat ein Lkw Fahrer, als er bei Waldfisch nach links auf die B 19 in Richtung Meiningen auffahren wollte. Er stieß mit einem Pkw Hyundai zusammen, der von Eisenach kommend in Richtung Meiningen unterwegs war. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. Am Lkw entstand ein Schaden von ca. 400 Euro und am Pkw von ca. 6.000 Euro.

