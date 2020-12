Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Weidezaun und -wanne beschädigt

SuhlSuhl (ots)

Ein bislang unbekannter Täter entfernte am Donnerstag in der Zeit von 16:00 Uhr bis 18:00 Uhr das Weidezaungerät an einer Koppel "Am Schackeberg" in Suhl. Dieses trug er etwa 200 Meter weiter und legte es in einer mit Wasser gefüllten Weidewanne ab. Anschließend nahm der Täter eine Spitzhacke, die er vermutlich mit zum Tatort brachte, und schlug auf die Wanne ein, so dass diese beschädigt wurde. Ein Gesamtschaden von ca. 1.200 Euro entstand. Zeugen, die Hinweise zum Täter geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03681 369-225 bei der Polizei in Suhl zu melden.

