Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Einbruch in Bäckerei und Fleischerei

Zella-MehlisZella-Mehlis (ots)

Unbekannte brachen in der Nacht zum Freitag (18.12.12020) in eine Bäckereifiliale in der Talstraße in Zella-Mehlis ein. Ein Lieferant bemerkte gegen 4:20 Uhr, dass die Eingangstür beschädigt war. Neben dem Backstand, machten sich die Unbekannten auch an dem daneben befindliche Fleischereistand zu schaffen. Ob etwas entwendet wurde und wie hoch der Sachschaden ist muss noch ermittelt werden.

