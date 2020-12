Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Drogen festgestellt

HildburghausenHildburghausen (ots)

Polizisten kontrollierten am Freitag gegen 4:00 Uhr im Rahmen der Corona-Verordnung zwei Personen in der Schleusinger Straße in Hildburghausen. Dabei entdeckten die Beamten Betäubungsmittel, welche die beiden mit sich führten. Bei der freiwilligen Wohnungsnachschau wurden Konsum-Utensilien und Drogen-Anhaftungen aufgefunden und sichergestellt. Dies hatte eine Anzeige wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz zur Folge.

