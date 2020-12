Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Brennende Papiertonne

HildburghausenHildburghausen (ots)

Am Mittwoch gegen 1:20 Uhr brannte eine Papiertonne in der Eisfelder Straße in Hildburghausen. Dabei entstand Sachschaden. Eine angrenzende Hauswand wurde dabei zum Glück nicht in Mitleidenschaft gezogen, da die Feuerwehr das Feuer rechtzeitig löschen konnte. Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung durch Brandlegung. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Hildburghausen unter der Telefonnummer 03685 778-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Suhl

Pressestelle

Cindy Beyer

Telefon: 03681 32-1504

E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell