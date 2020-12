Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: In Keller eingebrochen, Fahrrad geklaut

SchmalkaldenSchmalkalden (ots)

Unbekannte brachen in den Keller eines Mehrfamilienhauses in der Straße "Am Walperloh" in Schmalkalden ein und entwendeten daraus ein Fahrrad. Festgestellt wurde der Verlust des Rades Mittwochnachmittag. Die genaue Tatzeit ist nicht bekannt. Hinweise zu den Dieben oder zum Verbleib des Fahrrades richten Sie bitte an die Polizei in Meiningen unter der Telefonnummer 03693 591-0.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Suhl

Pressestelle

Cindy Beyer

Telefon: 03681 32-1504

E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell