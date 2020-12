Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Reifen zerstochen

Bad SalzungenBad Salzungen (ots)

In der Nacht zum Mittwoch zerstach ein Unbekannter drei Reifen eines Autos, das auf dem Angestelltenparkplatz vor dem Klinikum in der Lindigallee in Bad Salzungen geparkt war. Bereits zwischen dem 20.11.2020 und dem 21.11.2020 wurden der Geschädigten die Kennzeichen ihres Fahrzeugs auf dem Parkplatz gestohlen. Hinweise zur Sachbeschädigung sowie zum Diebstahl nimmt die Polizei in Bad Salzungen unter der Telefonnummer 03695 551-0 entgegen.

