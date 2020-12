Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Zigarettenautomat beschädigt

Bad SalzungenBad Salzungen (ots)

Unbekannte beschädigten Mittwochmorgen einen Zigarettenautomaten auf Höhe des Kinos am "Platz an den Beeten" in Bad Salzungen. Dabei entstand Sachschaden. Ob die Täter etwas mitgehen ließen, ist derzeit noch nicht klar. Zeugen, die Hinweise zur Sachbeschädigung geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Bad Salzungen unter der Telefonnummer 03695 551-0 zu melden.

