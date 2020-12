Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Wessen Auto wurde beschädigt?

SuhlSuhl (ots)

Am Dienstag gegen 18:00 Uhr stieß ein Fahrzeug-Führer gegen den linken Außenspiegel eines Autos, das am Straßenrand in der Robert-Koch-Straße in Suhl geparkt war. Der Spiegel wurde dabei beschädigt. Der Verursacher fuhr vor Schreck einfach weiter und meldete den Unfall erst am Mittwoch bei der Polizei. Da das beschädigte Fahrzeug nicht bekannt ist, wird der Nutzer gebeten, sich bei der Polizei in Suhl unter der Telefonnummer 03681 369-224 zu melden.

