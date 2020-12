Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Wo ist die Lederjacke?

EisfeldEisfeld (ots)

Am Dienstag zwischen 6:00 Uhr und 17:00 Uhr entwendete ein Unbekannter die schwarze Lederjacke eines Mannes. Wo und wann diese abhandenkam, konnte er nicht genau sagen, da er verschiedene Besorgungen machte, bevor er den Verlust feststellte. Als Ort des Diebstahls kommt der Bahnhof in Eisfeld in Frage oder ein Supermarkt im Dammweg in Eisfeld. In der Jackentasche befand sich eine Dokumentenmappe mit einer Zulassungsbescheinigung und Bargeld. Hinweise nimmt die Polizei in Hildburghausen unter der Telefonnummer 03685 778-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Suhl

Pressestelle

Cindy Beyer

Telefon: 03681 32-1504

E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell