LPI-SHL: Geld in der Unterhose

Der Begriff "Geldbeutel" bekam eine völlig neue Bedeutung, als ein Security-Mitarbeiter Dienstagabend einen Ladendieb wiedererkannte. Dieser entwendete bereits am Montag Bargeld aus der Kasse eines Tabakladens in einem Einkaufscenter in der Friedrich-König-Straße in Suhl. Danach konnte der Mann flüchten. Der Security-Mitarbeiter stellte den Verdächtigen am Dienstag und fand in dessen Unterhose knapp 400 Euro Bargeld. Daraufhin informierte er die Polizei. Die Beamten ermitteln nun wegen Diebstahls.

