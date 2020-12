Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Scheibe eingeschlagen

ThemarThemar (ots)

Zwischen Dienstag, 23:00 Uhr und Mittwoch, 1:00 Uhr zerschlugen Unbekannte die Dreieckscheibe eines Audi A3, der in der Römhilder Straße in Themar geparkt war. Nach ersten Erkenntnissen fehlt nichts aus dem Fahrzeug. Hinweise zur Sachbeschädigung nimmt die Polizei in Hildburghausen unter der Telefonnummer 03685 778-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Suhl

Pressestelle

Cindy Beyer

Telefon: 03681 32-1504

E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell