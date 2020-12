Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Verdächtige Fahrzeug-Führerin ermittelt

Steinbach-HallenbergSteinbach-Hallenberg (ots)

Am Montag wurde in einer Pressemeldung mitgeteilt, dass am Sonntag zwei Frauen von einem unbekannten kleinen weißen Auto anfahren und verletzt wurden. Ermittlungen der Polizei führten zu einer Frau aus Steinbach-Hallenberg, die als Verdächtige in Betracht kommt. Die Beamten führten die Spurensicherung am Fahrzeug durch und stellten den Führerschein der Frau sicher.

