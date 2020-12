Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Ladendieb riss sich los

MeiningenMeiningen (ots)

Ein 20-jähriger Mann entwendete Montagmittag mehrere Waren aus einem Lebensmittelmarkt in der Henneberger Straße in Meiningen. Er verstaute die Sachen in seinem Rucksack und wollte, ohne zu bezahlen, das Geschäft verlassen. Ein Mitarbeiter bemerkte den Diebstahl und sprach den 20-Jährigen an. Doch den Rucksack öffnen wollte der Mann nicht und auch festhalten war nicht möglich. Er riss sich los und flüchtete aus dem Markt. Erst auf dem Parkplatz konnte der Dieb gestoppt werden. Der 20-Jährige muss sich nun wegen räuberischen Diebstahls verantworten.

