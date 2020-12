Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Ermittlungserfolg der Kriminalpolizei

SuhlSuhl (ots)

Nach mehrmonatigen Ermittlungen der Kriminalpolizeiinspektion Suhl wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz fand am Freitag die Durchsuchung einer Wohnung und einer Werkstatt mit Nebengelass in Suhl statt. Dabei fanden die Ermittler in einem Tresor 600 Gramm Methamphetamin, welches einen Straßenverkaufswert von ca. 60.000 Euro hat. Die Beamten nahmen den 53-jährigen Tatverdächtigen vorläufig fest. Noch am Samstag wurde er der zuständigen Ermittlungsrichterin vorgeführt, die Haftbefehl erließ. Der Mann kam daraufhin in die Justizvollzugsanstalt nach Untermaßfeld. Dieser Fund von Metamphetamin ist einer der Größten in Südthüringen. Die Ermittlungen zum illegalen Handel in nicht geringen Mengen dauern an.

