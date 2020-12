Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Unfallflucht

HildburghausenHildburghausen (ots)

Am 11.12.2020, in der Zeit von 11:00 - 11:30 Uhr ereignete sich eine Unfallflucht auf dem Rewe Parkplatz in Schleusingen. Ein dunkelfarbener VW parkte aus der Parklücke aus und streifte beim Vorbeifahren einen anderen abgeparkten Pkw. Dieser Vorfall wurde durch einen Zeugen beobachtet, sodass nach der Unfallaufnahme der verantwortliche 77-jährige Unfallverursacher ausfindig gemacht werden konnte.

