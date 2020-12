Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Beschädigungen in der Schönauer Straße in Zella-Mehlis

Zella-MehlisZella-Mehlis (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag beschädigten zwei alkoholisierte, männliche Jugendliche mehrere Gegenstände in der Schönauer Straße. Ein Stromkasten wurde getreten, so dass er nun schräg steht und verdellt wurde. Zudem traten sie gegen eine Wohnungseinganstür sowie eine Mülltonne, die aber nicht beschädigt worden waren. Die beiden Jugendlichen wurden bis zum Eintreffen der Polizei von Nachbarn festgehalten, so dass ihre Personalien durch die Einsatzbeamten festgestellt werden konnten.

