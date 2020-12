Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Vorsicht Handtaschendieb auf dem Pennyparkplatz

SuhlSuhl (ots)

Am Samstag entwendete gegen 15:15 Uhr eine unbekannte männliche Person eine Handtasche aus dem Einkaufswagen einer 24-jährigen Frau, die gerade ihre Einkäufe auf dem Parkplatz in ihr Fahrzeug verlud. Hinweise zu diesem Diebstahl auf dem Parkplatz des Penny-Marktes in der Dr.-Theodor-Neubauer-Straße nimmt der Inspektionsdienst Suhl unter der Telefonnummer 03681-3690 entgegen.

