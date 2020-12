LPI-SHL: Kontrolle verloren und leicht verletzt

Landespolizeiinspektion Suhl

Am Freitag , den 11.12.2020, gegen 13:10 Uhr befuhr ein 24 jähriger mit seinem VW die Straße von Vacha in Richtung Völkershausen. In einer Linkskurve verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug und rutschte in den Straßengraben. Der Fahrer wurde hierbei leicht verletzt ins Klinikum gebracht. Der Schaden am Fahrzeug wird auf 1000,- geschätzt.

