Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Auto stieß gegen LKW

Floh-SeligenthalFloh-Seligenthal (ots)

Donnerstagmorgen befuhr ein 52-Jähriger mit seinem PKW die Nesselbergstraße in Floh-Seligenthal. Er erkannte an der Kreuzung zu spät einen LKW mit Anhänger, der aus der Lindenstraße kam und beim Abbiegen ausscherenden musste. Beide Fahrzeuge stießen zusammen. Das Auto landete danach an einer Grundstücksmauer. Dabei entstand Sachschaden. Personen wurden nicht verletzt.

