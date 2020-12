Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Brandursache ermittelt

MerkersMerkers (ots)

Wie bereits in einer Pressemitteilung berichtet, kam es am 04.12.2020 zum Brand auf einem Firmengelände zur Rohstoffverwertung in der Industriestraße in Merkers. Die Ermittlungen zur Brandursache sind inzwischen abgeschlossen. Das Feuer brach aufgrund von Press-Arbeiten an den Fahrzeugwracks aus. Ein Straftatverdacht konnte ausgeschlossen werden.

