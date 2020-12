Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Mit Fahrradkette geschlagen

SuhlSuhl (ots)

Zu einer Körperverletzung kam es Donnerstagnachmittag auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Friedrich-König-Straße in Suhl. Nach Angaben eines 21-Jährigen versuchte ein unbekannter dunkel gekleideter Mann ihm die Einkaufstüte zu entreißen. Als dies nicht gelang, erhielt er einen Schlag mit einer Fahrrad-Kette auf den Kopf. Der 21-Jährige erlitt Verletzungen und kam ins Krankenhaus. Der Unbekannte flüchtete auf einem Fahrrad in Richtung Einkaufs-Center. Die Tatumstände sind noch vollkommen unklar. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise richten Sie bitte an die Polizei in Suhl unter der Telefonnummer 03681 369-224.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Suhl

Pressestelle

Cindy Beyer

Telefon: 03681 32-1504

E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell