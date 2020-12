Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Im Straßengraben gelandeet

Bad SalzungenBad Salzungen (ots)

Eine 36-Jährige befuhr Donnerstagnachmittag mit ihrem Auto die Bundestrasse 62 in Bad Salzungen Richtung Immelborn. Hinter einer Rechtskurve kam die Fahrerin aus bisher ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab, durchfuhr eine Ligusterhecke und landete im Straßengraben. Am Fahrzeug sowie an der Hecke entstand Sachschaden. Die Fahrzeug-Führerin blieb unverletzt.

