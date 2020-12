Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Auto besprüht

TiefenortTiefenort (ots)

Ein Unbekannter besprühte mit gelber Farbe die linke Seite eines Autos, das in der Straße "Am Steingraben" in Tiefenort geparkt war, Den Tatzeitpunkt konnte der Geschädigte nicht genau nennen. Festgestellt hat er die Sachbeschädigung am Donnerstag gegen 18:30 Uhr. Hinweise nimmt die Polizei in Bad Salzungen unter der Telefonnummer 03695 551-0 entgegen.

