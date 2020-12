Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Geldbörse entwendet

Bad SalzungenBad Salzungen (ots)

Unbekannte entwendeten am Mittwoch zwischen 11:15 Uhr und 11:30 Uhr eine Geldbörse mit Bargeld und EC-Karte aus der Mittelarmlehne eins unverschlossenen VW, der in einer Grundstückseinfahrt in der Straße "Honigbach" in Bad Salzungen geparkt war. Der Fahrer ließ sein Auto nur kurze Zeit aus den Augen. Dies nutzten die Langfinger aus. Hinweise nimmt die Polizei in Bad Salzungen unter der Telefonnummer 03695 551-0 entgegen.

