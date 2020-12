Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Auf Betrug hereingefallen

Bad SalzungenBad Salzungen (ots)

Eine 71-Jährige kaufte am Mittwoch GooglePlay-Karten im Wert von 500 Euro in einem Supermarkt in Bad Salzungen. Eine Mitarbeiterin wurde daraufhin stutzig und informierte die Polizei. Die freigerubbelten Codes hatte die Rentnerin in der Zwischenzeit bereits per Telefon an einen Unbekannten übermittelt. Ihr entstand dadurch ein finanzieller Schaden von 200 Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

