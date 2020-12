Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Handbremse nicht angezogen

SuhlSuhl (ots)

Ein unbesetzter Skoda machte sich Mittwochvormittag auf dem Parkplatz einer Schule in der Friedrich-Ludwig-Jahn-Straße in Suhl selbstständig, nachdem die Handbremse vermutlich nicht richtig gezogen war. Das Auto rollte bei leichtem Gefälle rückwärts aus der Parkfläche und stieß gegen einen geparkten Seat. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Zum Glück gab es keine Verletzten.

