Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Einbruch in Bäckerei

VachaVacha (ots)

Am Dienstag gegen 23:30 Uhr hörte ein Zeuge verdächtige Geräusche im Bereich einer Bäckerei in der Straße "Am alten Kabelwerk" in Vacha. Er vermutete zwei Männer, die versuchten, einzubrechen und informierte die Polizei. Die Beamten stellten eine eingeschlagene Fensterscheibe am Gebäude der Bäckerei sowie eine beschädigte Außenlampe fest. Die Täter wurden vermutlich durch ein Lieferfahrzeug gestört und flüchteten. Ob sie aus dem Verkaufsraum etwas entwendeten, ist derzeit noch unklar. Zeugen, die Hinweise zum Einbruch geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Bad Salzungen unter der Telefonnummer 03695 551-0 zu melden.

