Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Zusammenstoß auf Kreuzung

Barchfeld-ImmelbornBarchfeld-Immelborn (ots)

Am Dienstag gegen 13:15 Uhr kam es zu einem Zusammenstoß zwischen zwei Autos an der Kreuzung Nürnberger Straße/Liebensteiner Straße in Barchfeld-Immelborn. Dabei entstand Sachschaden. Verletzt hat sich niemand. Da die beiden Beteiligten unterschiedliche Angaben zum Unfallhergang machten, konnte der Unfallverursacher bisher nicht zweifelsfrei ermittelt werden. Zeugen, die Hinweise geben könne, werden gebeten, sich bei der Polizei in Bad Salzungen unter der Telefonnummer 03695 551-0 zu melden.

