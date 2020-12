Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Einbruch in Wohnhaus

Erlau

Unbekannte versuchten, die Hintertür eines Wohnhauses in der Straße "Am Kochsberg" in Erlau aufzuhebeln. Als dies misslang, schlugen die Täter die Fensterscheibe ein und gelangten so in die Räumlichkeiten des Gebäudes. Dort durchwühlten sie sämtliche Schränke. Am Dienstag gegen 16:15 Uhr wurde der Einbruch festgestellt. Wann die Täter die Tat verübten und ob etwas fehlt, ist derzeit noch nicht klar. Hinweise zum Einbruch nimmt die Polizei in Hildburghausen unter der Telefonnummer 03685 778-0 entgegen.

