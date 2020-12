Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Wände mit Farbe beschmiert

HildburghausenHildburghausen (ots)

Unbekannte bemalten zwischen Dienstag, 23:00 Uhr und Mittwoch, 2:20 Uhr die Wand über dem Treppenaufgang zwischen einem Supermarkt und einer Drogerie in der Clara-Zetkin-Straße in Hildburghausen mit schwarzer Farbe. Die Schmiererei hatte eine Größe von etwa 0,5 Metern mal 4,00 Metern. Während der Streifenfahrt stellten Polizisten weitere Graffiti in der Bechergasse sowie in der Straße "Am Schlossberg" fest. Hinweise zu den Sachbeschädigungen nimmt die Polizei in Hildburghausen unter der Telefonnummer 03685 778-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Suhl

Pressestelle

Cindy Beyer

Telefon: 03681 32-1504

E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell