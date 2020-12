Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Hauswand als Toilette benutzt

SuhlSuhl (ots)

Ein 40-jähriger Mann aus Zella-Mehlis urinierte am Dienstag gegen 18:00 Uhr in der Öffentlichkeit gegen das Gebäude eines Einkaufs-Centers in der Friedrich-König-Straße Suhl. Polizisten beobachteten dies während der Streifentätigkeit und fertigten eine Ordnungswidrigkeitsanzeige.

