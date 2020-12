Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Unter Drogeneinfluss

SchwarzaSchwarza (ots)

Am Dienstag, kurz nach Mitternacht, befuhr ein 38-jähriger mit seinem PKW die Hauptstraße in Schwarza, als ihn Polizisten kontrollierten. Ein freiwilliger Drogenvortest reagierte positiv, was eine Blutentnahme im Krankenhaus zur Folge hatte. Der Mann durfte nicht weiterfahren und erhielt eine Anzeige.

