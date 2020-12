Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Gasgeruch im Keller

UntermaßfeldUntermaßfeld (ots)

Am Montag gegen 22:45 Uhr erhielt die Rettungsleitstelle die Mitteilung über Gasgeruch aus dem Keller eines Mehrfamilienhauses in der Puschkinstraße in Untermaßfeld. Die Feuerwehr kam zum Einsatz und führte entsprechende Messungen durch. Ein Fehler der Heizungsanlage war Auslöser des Geruches. Eine Evakuierung der 18 Hausbewohner war nicht erforderlich, da zu keiner Zeit eine Gefahr bestand.

