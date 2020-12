Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Alkoholisiert gefahren

Schmiedefeld am RennsteigSchmiedefeld am Rennsteig (ots)

Montagabend ging ein 43-Jähriger Mercedes-Fahrer während einer Verkehrskontrolle Polizisten in der Schmückestraße in Schmiedefeld am Rennsteig ins Netz, der unter dem Einfluss von Alkohol unterwegs war. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,36 Promille. Im Krankenhaus musste er daraufhin eine Blutprobe abgeben. Er durfte nicht weiterfahren, erhielt eine Anzeige und der Führerschein war erst einmal weg.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Suhl

Pressestelle

Cindy Beyer

Telefon: 03681 32-1504

E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell