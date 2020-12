Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Auto geklaut

Bad SalzungenBad Salzungen (ots)

Unbekannte entwendeten bereits am 04.12.2020 zwischen 08:45 Uhr und 18:00 Uhr einen grauen Kia Venga mit amtlichem Kennzeichen WAK-MA 85, der auf dem Parkplatz gegenüber einer ehemaligen Gärtnerei in der Straße "Siedlung" in Bad Salzungen geparkt war. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Bad Salzungen unter der Telefonnummer 03695 551-0 zu melden.

