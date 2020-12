Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Katze ausgewichen

HämbachHämbach (ots)

Ein 19-Jähriger befuhr Montagabend mit seinem Auto die Lengsfelder Straße in Hämbach. Auf Höhe der Einmündung der Straße "Unterm Lindenberg" wich der Fahrer nach eigenen Angaben einer Katze aus und kam nach links von der Fahrbahn ab. Er geriet in den Straßengraben, verlor die Kontrolle über das Fahrzeug und stieß gegen einen Strommasten sowie frontal gegen einen Gartenzaun. Hierbei wurden der 19-jährige Beifahrer sowie eine 17-jährige Mitfahrerin leicht verletzt. Mit dem Rettungsdienst kamen sie zur weiteren Behandlung ins Klinikum Bad Salzungen. Der PKW war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Weiterhin entstand Sachschaden am Mast sowie am Zaun.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Suhl

Pressestelle

Cindy Beyer

Telefon: 03681 32-1504

E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell